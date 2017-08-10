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TEM'de sürücüleri şaşkına çeviren görüntü!

TEM otoyolunda sürücülerin trafik ihlali yapmasının önüne geçmek amacıyla yol kenarına trafik polisi aracı maketi konuldu.

10 Ağustos 2017 Perşembe 16:40
TEM'de sürücüleri şaşkına çeviren görüntü!

Yaz aylarında sürücülerin trafik  kuralı ihlalleri yapmasının önüne geçmek amacıyla emniyet tarafından TEM Otoyolu Kavacık girişine maket trafik polisi aracı koydu. TEM Otoyolu’ndan Edirne istikametine seyir halinde olan sürücüler Kavacık girişinde karşılarında bir anda trafik polisi aracını görünce kısa süreli şaşkınlık yaşıyor. Daha önce şehirler arası yollara konulan maket polis aracı uygulaması sürücüleri uyarmak amacıyla TEM otoyoluna da konuldu. Uzaktan bakınca gerçek sanılan aracın maket olduğu ise ancak yanından geçerken anlaşılabiliyor. Polisin uygulama yaptığını sanan sürücüler ise kural ihlali yapacaklarsa bundan vazgeçiyor.

Daha önce şehirler arası yollarda gördüğü uygulamanın TEM otoyolunda da başlatılmasına şaşırdığını söyleyen Fatih Bölükbaş adlı sürücü, “Güzel bir şey olmuş caydırıcı. Ama bilmiyorum bizim  insanımız buna da bir çözüm bulur. Görünce çok şaşırdım. Daha önce uzun yollara koyuyorlardı. Burada görünce şok oldum. İnşallah faydasını görürüz” dedi.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 16:40
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  6. Maket
  7. Edirne
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