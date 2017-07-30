Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

TEM'de otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde meydana gelen trafik  kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

30 Temmuz 2017 Pazar 11:05
TEM'de otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Bolu'da, TEM'de giden TIR'a arkadan çarpan Otomobilin sürücüsü 37 yaşındaki Fatih Şahin öldü, sürücünün eşi ve bebeği yaralandı.

Kaza, bugün saat 08.00 sıralarında TEM'de Yeniçağa yakınlarında meydana geldi. İstanbul'a giden Fatih Şahin yönetimindeki 34 PE 9045 plakalı otomobil, 38 yaşındaki Vecdi Talan yönetimindeki 33 AKN 47 plakalı TIRa arkadan çarptı. Kazada, otomobili kullanan Fatih Şahin öldü, eşi Özlem Keskin Şahin ve kızı 3 yaşındaki Defne Ece Şahin ise yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından  yapılan ilk müdahale ardından ambulansla Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Ölen Fatih Şahinin cesedi, Cumhuriyet Savcısının incelemeleri ardından Gerede Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazadan yara almadan kurtulan TIR sürücüsü Vecdi Talan da ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 11:05
  1. bolu
  2. trafik kazası
  3. TIR
  4. bugün
  5. Abant
  6. Gerede
  7. sağlık
  8. Anadolu
  9. İstanbul
  10. Otomobil
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Spartak Moskova Roman Neustadter'i istiyor
    1. Spartak Moskova Roman Neustadter'i..
    2. Resmi plakalı araçların denetimi..
    3. TEM'de otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü, 2..
    4. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan hızlı..
    5. Mersin'de sahte içki operasyonu: 1..
    6. Kahramanmaraş’ta gelinlik fiyatları..
    7. 9 yabancı uyruklu şahıs yakalandı
    8. Kızkalesi'nde turist yoğunluğu
    9. Pasinler’de orman yangını
    10. Köy yolları sıcak asfalta kavuşuyor
    11. Hurmacı, Akhisar’da kalıyor
    12. ABD polisi sokaklarda silah topluyor
    13. Karabuğday hasadı çiftçinin yüzünü..
    14. Emekliye zam planı
    15. Konya'da 300 kök Hint keneviri bulunan..
    16. FETÖ'cüler Duruşma salonuna o sırayla..
    17. Hakkari'den acı haber! 1 şehit...
    18. Bodrum'da gece klubüne silahlı saldırı!
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu
    20. Yılmaz Büyükerşen'e saldırıda gözaltı..
    Fatih Terim hakkında suç duyurusu
    Fatih Terim hakkında suç duyurusu
    Erdoğan’ın 'yorulan varsa kenara çekilsin' mesajı ime?
    Erdoğan’ın 'yorulan varsa kenara çekilsin' mesajı ime?
    TOKİ'den sadece 79 bin TL'ye ev fırsatı
    TOKİ'den sadece 79 bin TL'ye ev fırsatı
    Bakan Çavuşoğlu'ndan hızlı tren müjdesi
    Bakan Çavuşoğlu'ndan hızlı tren müjdesi