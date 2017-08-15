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TEM'de korkunç kaza: 4 ölü 1 yaralı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç TIR'a arkadan çarptı 4 kişi öldü 1 kişi ise yaralandı.

15 Ağustos 2017 Salı 10:23
TEM'de korkunç kaza: 4 ölü 1 yaralı

 TEM'de feci kaza. Edinilen bilgilere göre kaza TEM otoyolu İstanbul istikameti Maşukiye mevkiinde meydana geldi. 81 EB 650 plakalı tır balataları yandığı için yol kenarında durdu.

Bunu gören 42 EDH 88 plakalı TIR yardım için arkadaşının yanına durdu. Balataları söndürmek için olay yerine itfaiye ekipleri çağırıldı. Bu esnada iddialara göre süratle gelen 06 DN 8355 plakalı hafif ticari araç 42 EDH 88 plakalı TIR’a arkadan çarptı.

Araçtan bulunan Muhsin Sayıcı, Şehri Yazgan, Ayşe Sayıcı, Sündüs Sayıcı kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Satiye Yarıcı ise yaralı olarak kurtuldu.  Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 10:23
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