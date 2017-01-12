TEM'de kaza: 1 ölü

TEM otoyolunun Tekstilkent-Mahmutbey istikametinde park halindeki çekiciye çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle TEM'de trafik bir süre yavaşladı.

TEM'de kaza: 1 ölü
Eklenme: 12 Ocak 2017, 09:09
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TEM Otoyolu'nda emniyet şeridindeki çekiciye arkadan çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza saat 05.40 sıralarında TEM otoyolu Tekstilkent mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. 34 HZ 1198 plakalı çekicinin sürücüsü rahatsızlanınca emniyet şeridine park etti. Bu sırada Emin Akgül (32) yönetimindeki 34 GH 099 plakalı otomobil arkadan çekiciye çarptı.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Akgül'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Aracında sıkışan Akgül'ün cenazesi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Akgül'ün cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Çekici sürücü ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

 
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