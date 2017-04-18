% 51.41
% 48.59
EVET25.157.025 OY
AÇILAN SANDIK%100Türkiye Geneli için tıklayınız
HAYIR23.777.091 OY

TEM'de kamyonet direğe çarptı; Trafik felç oldu

TEM Otoyolunda ilerleyen bir kamyonet Ataşehir sapağında trafik tabelasının direğe çarptı. Meydana gelen kazada hurdaya dönen kamyonetin içinde sıkışan sürücü iftaiye ekipleri tarafından yarım saat süren çalışma sonucu kurtarıldı. TEM yolu kaza nedeniyle trafiğe kitlendi.

TEM'de kamyonet direğe çarptı; Trafik felç oldu
Eklenme: 18 Nisan 2017, 16:25

Kaza, TEM Otoyol Edine İstikameti Ataşehir sapağında saat 15.00 sıralarında meydana geldi.  Bayram Boğaçlı yönetimindeki kamyonet yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Savrulan kamyonet Ataşehir sapağındaki yön tabelasının direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonetin ön bölümü hurdaya döndü, sürücü Boğaçlı da araç içerisinde sıkıştı.

SIKIŞAN SÜRÜCÜYE SERUM TAKILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 sağlık ekibi geldi. Sağlık ekipleri vücudunun alt kısmı direksiyona sıkışan sürücüye serum taktı. İtfaiye erleri Bayram Boğaçlı'yı sıkıştığı yerden kurtarmak için çalışma başlattı. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı.

SÜRÜCÜ KURTARILIRKEN BAYILDI

Sürücü Boğaçlı, itfaiye erlerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla sıkıştığı yerden kurtardı. Yaralı sürücü kurtarma çalışmaları sırasında baygınlık geçirdi. Sedye ile ambulansa konulan ağır yaralı Bayram Boğaçlı ambulans ile Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'ne götürüldü.

TEM TRAFİĞİ YARIM SAAT KİLİTLENDİ

Kaza nedeniyle Ataşehir sapağı araç geçişine kapatıldı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde ise trafik tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlandı. Kamyonet çekilmesinin ardından tekrar trafiğe açıldı.  Görgü tanığı kamyonetin süratli olduğunu yağış nedeniyle ıslanan yolda kayarak direğe çarptığını söyledi.



 
EtiketlerTEMİstanbulkaza
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 16:25
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

Yeni Akit
Gündeme dair önemli haberler ve son dakika gelişmeleri anında bilgisayarınızda!
Masaüstü bildirimlerini almak ister misiniz?