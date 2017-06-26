TEM'de feci kaza... Trafik durdu

E-5 karayolu Selimpaşa mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce bariyerlere çarptı ardından taklalar attı. Arkadan gelen bir başka otomobil taklalar attıktan sonra duran otomobile çarptı. Otomobilden çıkan ve şok geçirdikleri görülen yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. 4 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan birinin durumunun diğerlerine göre daha ciddi olduğu bildirildi. Kaza nedeniyle İstanbul'a geliş istikametinde trafik tamamen, aksi istikamette kısmen durdu. Yaralılara müdahale edildiği sırada, yolda beklemek istemeyen bazı sürücülerin kaza yapan araçların arasından geçip yollarına devam ettikleri görüldü.