TEM’de feci kaza: 1 ölü 1 yaralı

Kaza saat 12.30 sıralarında TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, TEM otoyolunda Ankara istikametine seyir halinde olan Selahattin Karahasanoğlu yönetimindeki 37 DH 591 plakalı kamyon, aynı istikamette yükü ağır olduğu için emniyet şeridinden yavaş ilerleyen Yakup Uçar idaresindeki 31 K 7901 plakalı tıra arkadan hızla çarptı. Çarpanın etkisiyle kamyonun çekicisi arkadan çarptığı tırın dorsesine girdi. Kazada, araçta sıkışan kamyon şoförü Selahattin Karahasanoğlu olay yerinde yaşamını yitirirken, aynı kamyonda bulunan Özay A. olay yerine çağrılan Bolu Belediyesi İtfaiye ekipleri ve diğer sürücülerin yardımıyla 1 saatlik çalışmanın ardından yaralı olarak kurtarıldı.

ARAÇLAR KUYRUK OLUŞTURDU

Ağır yaralı olarak ambulansa alınan Özay A., ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne sevk edildi. Kaza nedeniyle tek şeride düşürülen TEM otoyolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.