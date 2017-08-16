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TEM'de akılalmaz kaza: Köprüde asılı kaldı!

TEM Otoyolu Küçük Melen köprüsü üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, köprüden uçtu.

16 Ağustos 2017 Çarşamba 08:49
TEM'de akılalmaz kaza: Köprüde asılı kaldı!

Köprüde asılı kalan tırda şoför mahallinde mahsur kalan şoförü itfaiye ekipleri, itfaiye aracının merdiveniyle kurtardı. 

Kaza sabaha karşı TEM Otoyolu Küçük Melen Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre İstanbul’dan yapı dekorasyon malzemesi taşıyan Cuma Dalkılıç’ın kullandığı 06 ER 7316 plakalı tır, TEM Otoyolu Küçük Melen Köprüsü mevkiine geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprüden uçtu.

Şoför Mahalli havada asılı kalan tırda şoför Cuma Dalkılıç, şoför mahallinde mahsur kaldı. Kazayı gören yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine Düzce Belediyesi ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler şoför mahallinde mahsur kalan şoför Dalkılıç’ı kurtarmak için uzun süre çaba harcadılar. Önce merdivenle kurtarılmaya çalışılan şoför Cuma Dalkılıç, tırın düşme tehlikesi ortaya çıkınca itfaiye aracının merdivenini kullandılar. Köprü altından havada asılı kalan şoför mahalline yaklaştırılan itfaiye aracının merdiveni uzatılarak, mahsur kalan şoför Cuma Dalkılıç, kurtarıldı.

Kazayı yaralanmadan atlatan şoför Cuma Dalkılıç, tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2017 Çarşamba 08:49
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