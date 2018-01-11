Tematik meslek liseleri çok sağlıklı yürüyor

MEB Müsteşarı Yusuf Tekin, "Tematik meslek liseleri çok sağlıklı bir şekilde yürüyor. Bu okullar hangi ilde, ilçede, hangi mesleki teknik eğitim programının olduğu bölgede ne türden elemana ihtiyaç duyuyorsa sektör, o elemanı yetiştirmek üzere kurgulanıyor" dedi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşarı Yusuf Tekin, tematik meslek liselerinin çok sağlıklı bir şekilde yürüdüğünü belirterek, bu okulların sektörün ihtiyacına göre şekillendiğini söyledi.

Müsteşar Tekin, Antalya'da düzenlenen ‘Mesleki Eğitim Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada, en fazla mesaiyi mesleki ve teknik eğitimde neler yapılabileceği konusuna harcadıklarını söyledi. Çalıştayın, mesleki teknik eğitiminin güçlendirilmesi anlamında önemli olduğunu vurgulayan Tekin, "Türkiye'de ortaöğretim öğrencilerinin yüzde 40'ı mesleki teknik etiğimi alıyor. Burada atacağımız adımlar, 10 milyona yakın ortaöğretim öğrencisinin yarısını doğrudan ilgilendiriyor. Bunun dışındaki ülkenin ekonomik, istihdam yapısına, sosyolojik dönüşümüne yapacağı katkılar ayrı" dedi.

Bütün mesleki teknik eğitim alanındaki müfredatı yeniden revize ettiklerini anlatan Yusuf Tekin, yeni bir kurguyla hareket ederek, tematik meslek liseleri kavramına ulaştıklarını belirtti. Tekin, şunları söyledi:"Tematik meslek liseleri çok sağlıklı bir şekilde yürüyor. Bu okullar hangi ilde, ilçede, hangi mesleki teknik eğitim programının olduğu bölgede ne türden elemana ihtiyaç duyuyorsa sektör, o elemanı yetiştirmek üzere kurgulanıyor. Programını, o bölgede ihtiyaç duyulan sektörü temsil eden temsilcilerle beraber yapıyoruz. Bunun ne kadarı teorik eğitimi, ne kadarı işbaşı ya da staj gibi değerlendirilecek onu beraber konuşuyoruz. Eğitim öğretim kadrosunu da sektörle beraber oluşturuyoruz. Bu da çok önemli. Bunları yapmak için MEB'de çok köklü bir değişikliğe gidildi. Bu tür adımları atmak kolay değil. Benzer bir uygulamayı spor liseleriyle yaptık. Daha önce spor lisesi kurguladık. Fatih Terim, '1995'ten beri uğraşıyordum, yapamadık, yine yapamayız.' dedi. Genel Müdürümüzü ve Fatih Terim'i çağırdık, futbol lisesi yaptık. Bunlar bakanlık içerisinde onlarca yıldır konuşulan ancak değişik sebeplerden hayata geçirilemeyen şeyler. Kısa sürede bunları hayata geçirdik.



Çok tutan bu tür projelerin ihtiyaç analizi yapılarak büyümesi gerekiyor. İhtiyaçlara göre bu programları organize etmek lazım. Mesleki ve teknik eğitimde atılması gereken adımlarla ilgili yasal düzenlemelerden ikincil mevzuata kadar birçok değişiklik yaptık. Attığımız adımların sahadaki karşılıklarını toparlamamız, sağlıklı hale getirmemiz lazım.Bakanlık olarak mesleki teknik eğitim olayını önemsiyoruz. 18 milyon öğrencinin 4 milyonunu ilgilendiren bir konu, masaya mutlaka yatırmamız gerekiyordu. Emeklerinin heba edilmesi için ülkeme katma değer sunması için adımlar atmamız gerekiyor."