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TEM Otoyolu’nda TIR katliamı: 2 kişi yanarak öldü

TEM Otoyolu’nda emniyet şeridinde duran TIR’a arkadan çarpan ve kazanın ardından alev topuna dönen Kıbrıs plakalı TIR’daki iki kişi yanarak can verdi.

20 Temmuz 2017 Perşembe 08:29
TEM Otoyolu’nda TIR katliamı: 2 kişi yanarak öldü

Sakarya’nın Akyazı İlçesi’nde, TEM Otoyolu’nda emniyet şeridinde duran TIR’a arkadan çarpan ve kazanın ardından alev topuna dönen Kıbrıs plakalı TIR’daki iki kişi yanarak can verdi. Kaza nedeniyle Ankara istikameti ulaşıma kapanırken yaklaşık 5 kilometrelik araç konvoyu oluştu

Kaza, saat 22.10 sıralarında TEM Otoyolu’nun Akyazı mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametinde otoyolda emniyet şeridinde duran 18 BC 839 plakalı sunta yüklü TIR’a, direksiyonu sağda olan Kıbrıs plakalı yağ filtresi yüklü TIR arkadan çarptı. Kıbrıs plakalı TIR’ınÿsürücü ve araçta bulunan bir kişi hasar gören araçta sıkıştı.

İTFAİYECİ HASTANELİK OLDU

Kazanın hemen ardından çarpan TIR’ın motor kısmı alev aldı.Kıbrıs plakalı TIR bir anda alev topuna dönüşürken, sürücülerinÿihbarı üzerine itfaiye ekipleri bölgeye geldi. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikameti ulaşıma kapatıldı. İtfaiye ekipleri güçlükle yangını kontrol altına alırken, kimlikleri belirlenemeyen TIR sürücü ile araçta bulunan bir kişi sıkıştıkları araçta yanarak can verdi. İtfaiye ekipleri iki kişinin cesetlerini araçtan çıkardı. Söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen bir itfaiyeciye ambulansta müdahalede bulunuldu.

OTOYOLDA 5 KİLOMETRE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Kaza nedeniyle Ankara istikameti ulaşıma kapanırken yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Otoyol,ÿsöndürme çalışmalarının ardından tek şeritten ulaşıma açıldı. Ölen 2 kişinin kimlikleri belirlenmeye çalışılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2017 Perşembe 08:29
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