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TEM otoyolunda takla atan araçtan baba kız yaralı kurtuldu

TEM otoyolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobil ile takla attı. Otomobilden baba kız yaralı kurtuldu.

15 Ağustos 2017 Salı 15:02
TEM otoyolunda takla atan araçtan baba kız yaralı kurtuldu

Olay öğlen saatlerinde TEM otoyolu Gölyaka mevkiinde meydana geldi. İstanbul’a gitmekte olan Şaban Ş. İdaresindeki 28 AD 558 plakalı Otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Otomobilde bulunan sürücü Şaban Ş. ve kızı Seher Ş. yaralandı. Kazayı hafif yaralarla atlatan baba kıza ise ilk müdahaleyi kaza yerine 112 acil yardım ekiplerinden önce ulaşan otoyol trafik ekipleri ve gazeteciler yaptı. Baba ve kızı takla atan otomobilden çıkartan otoyol polis ekipleri ve gazeteciler yararlıları önce otomobilin yanından uzaklaştırdılar ve sakinleştirdiler.

Ardından yaralı baba kız kaza yerine gelen 112 ekiplerinin yaptıkları müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk edildiler. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 15:02
  1. tem
  2. kaza
  3. İstanbul
  4. Otomobil
  5. gazeteciler
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