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TEM otoyolu yan yolda feci kaza: 3 kişi yaralı

TEM otoyolu Küçükçekmece mevkii Ankara istikameti yan yolda hızla ilerleyen bir araç, karşı şeritten gelen kamyonla kafa kafaya çarpıştı.

09 Şubat 2018 Cuma 15:42
TEM otoyolu yan yolda feci kaza: 3 kişi yaralı

İstanbul’da öğle saatlerinde TEM otoyolu Küçükçekmece Tahtakale Mahallesi mevkiinde güney yan yolda seyir halinde olan 34 BF 1273 plakalı araç, yokuş aşağı hızla giderken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybedip karşı şeride geçmesiyle 34 FH 1643 plakalı kamyonla çarpıştı. Çarpışma sonucu hurdaya dönen aracın içinde sıkışan T.B. ve F.E., olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Ağır yaralanan T.B. ve F.E., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hafif yaralanan kamyon şoförü R.B. ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Kaza nedeniyle yan yolda trafik yoğunluğu yaşandı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yan yolda meydana gelen kaza güvenlik kameralarına da yansıdı. Güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülerde yan yolda hızla ilerleyen 34 BF 1273 plakalı araç, bir anda yoldan çıkarak karşı şeritten gelen kamyonla çarpışıyor.

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 15:42
  1. TEM
  2. KÜÇÜKÇEKMECE
  3. KAZA
  4. İSTANBUL

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