TEM kenarında korkutan yangın!

Sakarya'nın Hendek ilçesi, TEM otoyolunun yanında bulunan bir kauçuk fabrikasında yangın çıktı. İlk incelemelere göre dışarıda bulunan kauçuk malzemelerinin yandığı ifade edildi. Yangına, kauçuk kazanından sıçrayan kıvılcımın sebep olduğu ileri sürüldü.

Sakarya Büyükşehir Belediyesine ait 4 gruptan 7 itfaiye aracı yangına müdahale ediyor. Yükselen dumanlar, bir çok noktadan görüldü. Dumandan etkilenen bir kişi Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı.



İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.