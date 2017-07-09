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TEM kenarında korkutan yangın!

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir kauçuk fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi.

09 Temmuz 2017 Pazar 23:41
TEM kenarında korkutan yangın!

Sakarya'nın Hendek ilçesi, TEM otoyolunun yanında bulunan bir kauçuk fabrikasında yangın çıktı. İlk incelemelere göre dışarıda bulunan kauçuk malzemelerinin yandığı ifade edildi. Yangına, kauçuk kazanından sıçrayan kıvılcımın sebep olduğu ileri sürüldü.

Sakarya Büyükşehir Belediyesine ait 4 gruptan 7 itfaiye aracı yangına müdahale ediyor. Yükselen dumanlar, bir çok noktadan görüldü. Dumandan etkilenen bir kişi Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

 

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2017 Pazar 23:41
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