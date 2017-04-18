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TEM gişelerinde trafik kazası: 2 yaralı

Sakarya’nın Akyazı TEM otoyolu gişelerinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

TEM gişelerinde trafik kazası: 2 yaralı
Eklenme: 18 Nisan 2017, 12:06

Edinilen bilgilere göre, Akyazı ilçesi TEM Otoyolu Akyazı Gişeleri sapağında İstanbul istikametine ilerleyen 06 FF 1243 plakalı otomobil sürücüsü hakimiyetini kaybederek, bariyerlere çarptı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralanırken olay yerine İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, jandarma olay ile ilgili inceleme başlattı.

 
EtiketlerİstanbulSakaryaAkyazı
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 12:06
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