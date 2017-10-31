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Telomer tedavisi nedir, nasıl yapılır?

Şarkıcı Sertap Erener'in 100 yaşına kadar yaşamak için başlattığı iddia edilen Telomer tedavisi merak ediliyor.

31 Ekim 2017 Salı 09:41
Telomer tedavisi nedir, nasıl yapılır?

Ayşe Arman sanatçı Sertap Erener'in tedaviye başladığını yazmıştı. Tedavinin amacı yaşlanmayı geciktirmek. Telomerlerin varlığı, kromozomların uçlarının rastgele çift zincir DNA kırılmalarından koruyarak istenmeyen kromozom uçlarının birleşmesinden ya da kromozomu nükleolitik parçalanmadan korur. 

TELOMER NEDİR? 

"Telomer, ökaryotik doğrusal kromozomların uçlarında bulunan, herhangi bir gen kodlamayan, özelleşmiş heterokromatin yapılarıdır. Telomerlerin varlığı, kromozomların uçlarının rastgele çift zincir DNA kırılmalarından koruyarak istenmeyen kromozom uçlarının birleşmesinden ya da kromozomu nükleolitik parçalanmadan korur. Kromozomların bu fiziksel korunmasının dışında, ökaryotik telomerleri, kromatin organizasyonu, kromozomların replikasyonu ve hücre çoğalması gibi önemli hücresel görevleri vardır. 

TELOMER TEDAVİSİ NASIL? 

Şarkıcı Sertap Erener'in Telomer tedavisi gördüğünü ifade etmesinin ardından sosyal medyada günün konusu oldu. Gazeteci Ayşe Arman sanatçı Sertap Erener'in tedaviye başladığını yazdığının ardından sanatçı bunu doğrulamıştı. Tedavinin amacı ise yaşlanmayı geciktirmek. Memeli telomerleri, canlı türüne, hücre türüne ve genetik geçmişe bağlı olarak 1–50 kb telomerik DNA'ya sahip olabilir. İnsan telomerleri, üreme hücrelerinde 10–15 kb'dır, fakat bazı somatik hücrelerde ve genellikle kanser hücrelerinde daha kısadır. Bu uç diziler çok iyi korunmuşlardır. 

HÜCRE YAŞLARI 

İnsan telomerleri, kromozomun uç bölgesinde bulunan ve çift iplikli arka arkaya tekrarlanan 3' TTAGGG hekzanükleotid dizisinden oluşurlar. Bu hekzanükleotid dizileri, kement şeklinde ilmik oluşturan (T-loop) 100–200 nükleotitlik G-zengini (G-kuyruğu) sarkan 3' tek iplikli TTAGGG dizisiyle sonlanırlar. 

Telomerler her hücre döngüsünde ortalama 50–150 baz çifti azalır. Bu telomer kısalması sonuçta, hücre bölünme sayısını kısıtlar. Son zamanlarda yapılan gözlemler, telomerlerin düzenlenmesinin birçok ökaryotik hücrenin hücre döngüsünde önemli bir etken olduğunu ortaya koymuştur. Telomerik birleşmeler, mitoz sırasında kırılan disentrik kromozomların oluşmasına sebep olarak kromozom köprülerinin, kırıklarının ve birleşmelerin oluşmasını sağlarlar. Sonuçta hayatta kalan hücrelerin genomlarında değişiklikler olur. Fonksiyonel olmayan kromozom uçları ve genomdaki dengesizlik ayrıca telomer uzunluğunda değişiklik olmasına sebep olur. Bu da, hücre yaşlanması kontrolünde hızlanmaya ya da gecikmeye sebep olur. Bu yüzden fonksiyonel olmayan telomerler, genetik bilginin kaybolmasına, yeniden düzenlenmesine ya da dengesinin kaybolmasına sebep olur. Bu genomik değişiklikler de sonuçta hem kansere hem de fenotipin yaşlanmasına sebep olur.

Hücre bölünmesinin devamlılığını sağlamak için üreme hücrelerinde, klonal gelişme gösteren lenfositlerde ve ölümsüz kanser hücrelerinde telomerlerin korunması gerekmektedir. Telomer uzunluğunun korunmasını sağlayan en bilinen yöntem, telomerlerin de novo olarak üretilmesi ve telomeri kapaması için telomerazın verilmesidir. 

UZUN TELOMER İÇİN BUNLARI YAPIN 

 Ağırlık sebze ve balığın yer aldığı Akdeniz diyetini tercih edin.

 D3 vitamini alın.

 Omega 3 yağ asitleri kullanın.

 Vitamin C ve E gibi antioksidan alın.

 Stresinizi azaltın ve düzenli meditasyon yapın.

 Düzenli ve aktif spor yapın.

 Hobiler edinip, dostlarınıza vakit ayırın. 

SAKIN BUNLARI YAPMAYIN

 Sigara içmeyin, aşırı alkol tüketiminden kaçının.

 Hareketsiz yaşam tarzından vazgeçin.

 Depresyonu engelleyin.

 Aşırı kilodan kaçının.

 Kötümser bakış açısından uzaklaşın.

 

Haber Tarihi: 31 Ekim 2017 Salı 09:41
  1. Sertap Erener
  2. TELOMER NEDİR?
  3. kromozom
  4. TELOMER TEDAVİSİ NASIL?
  5. Telomer tedavisi nedir
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