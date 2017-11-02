'Telomer hapıyla ömür uzatmak hikâye’

Hürriyet gazetesinin haberine göre: “Telomer hapıyla ömür uzatmak hikaye" diyen Prof. Dr. Canan Karatay, telomerleri korumak için şu uyarılarda bulundu. DNA hücrelerini etkileyen hapın kullanıldığı bu tedaviye birçok uzman karşı çıkıyor. Karatay Diyeti’yle ismini geniş kitlilere duyuran ve önerdiği beslenme yöntemleriyle de adından söz ettiren Canan Karatay da bu isimler arasında.

Ömür kısalması demek telomerlerin bozulması demek. Doğal ve yapay her türlü şekerden uzak durmak, kimyasallardan, GDO'lu gıdalardan, gazlı içeceklerden, sigaradan uzak durmak teromerlerin zarar görmesini engelliyor ve ömrü uzatıyor.