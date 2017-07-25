Tellere temas etti, ormanda yangın çıktı

Yangın, saat 17.30 sıralarında ilçeye bağlı İzzetiye Mahallesi'ndeki Odunluk Mevkii'nde meydana geldi.

Odunluk Mevkii'nde bir kuzgunun elektrik telleriyle temas etmesi sonucu oluşan kıvılcımlar kuru ot ve ağaçlara sıçradı. Kıvılcımlar yangına neden olurken, ihbar üzerine olay yerine Keşan Orman İşletme Müdürlüğü ve Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak, söndürülen yangında sonucu yaklaşık 2 dönüm ormanlık alan zarar gördü. Yanan alanda elektrik tellerine değerek yangın çıkmasına sebep olan kuzgunun leşi de bulundu. Jandarma ve itfaiyenin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.