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Tellağı konuştu: Uzaya gönderen bize de gönderir

Sıradışı iş adamı Elon Musk, geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye gelmişti. Türkiye ziyareti sırasında Ankara'da bir hamama giden Musk ile, tellak Ali Güvenç ilgilenmişti. Ziyaret sonrası Güvenç, Musk'tan CEO'su olduğu Tesla marka bir otomobil istediğini açıklamıştı. Ali Güvenç, geçtiğimiz gün uzaya Tesla marka araç yollayan Musk'a seslendi. Güvenç, "Uzaya araba yollayan bize de yollar." dedi.

08 Şubat 2018 Perşembe 12:46
Tellağı konuştu: Uzaya gönderen bize de gönderir

Habertürk'ten Arif Akdoğan'ın haberine göre Musk’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyareti sonrası Şengül Hamamı’na uğrayıp kese yaptırdığı Ali Güvenç, “Bizim araba yörüngesini şaşırmış” diye espri yaptı.

Musk’ı keselerken araba sözü aldığını hatırlatan Güvenç, “Uzaya gönderen bize de bir araba gönderir diye bekliyorum. Umudumu kaybetmedim. Musk sözünü tutacaktır” dedi.

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 12:46
  1. Elon Musk
  2. Ali Güvenç
  3. Elon Musk'ın tellağı
  4. meşhur tellak
  5. Tesla

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