Tellağı konuştu: Uzaya gönderen bize de gönderir

Habertürk'ten Arif Akdoğan'ın haberine göre Musk’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyareti sonrası Şengül Hamamı’na uğrayıp kese yaptırdığı Ali Güvenç, “Bizim araba yörüngesini şaşırmış” diye espri yaptı.

Musk’ı keselerken araba sözü aldığını hatırlatan Güvenç, “Uzaya gönderen bize de bir araba gönderir diye bekliyorum. Umudumu kaybetmedim. Musk sözünü tutacaktır” dedi.