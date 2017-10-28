Telif haklarına dair bilinmeyen detaylar

İşte telif haklarına dair detaylar;



TV yapımları, filmler ve kitaplar telif hakları kapsamında korunuyor. Haklar ile ilgili detaylar Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda (FSEK) yer alıyor. Kanun ilk olarak eserin kriterlerine değiniyor. Buna göre eser fikri bir çabanın ürünü olmalı, özgün olmalı, şekillenmiş olmalı.

İlmi ve edebi yayınlar, musiki ürünleri, filmler ve derlemeler kanun ile korunan eserlerin başında geliyor.

Kanunda bir eserin birden çok sahibi olabileceğine temas ediliyor; “Sinema eserlerinde yönetmen, özgün müzik bestecisi, senaryo yazarı eserin birlikte sahibidir. Ayrıca çizgi filmlerde animatör de eser sahipleri arasında sayılmıştır. “ deniliyor.



ESER SAHİBİNİN HAKLARI



Eser sahibinin mali ve manevi hakları bulunuyor. Manevi haklar şöyle:

·Umuma arz hakkı

·Adının belirtilmesi yetkisi

·Eserde değişiklik yapılmasını men etme yetkisi

·Eser sahibinin malik ve zilyede karşı hakları



Mali haklar ise şöyle:

·İşleme hakkı

·Çoğaltma hakkı

·Yayma hakkı

·Umuma iletim hakkı



E Eser sahipleri veya mirasçıları mali haklarını karşılıklı veya karşılıksız, süreli veya süresiz olarak devredebiliyor. Mali haklara dair sözleşmelerin yazılı olması ve devre konu hakların ayrı ayrı sunulması şart koşuluyor.



FSEK’te ‘kamu düzeni’, ‘genel menfaat’, ‘kişilerin hususi menfaati’, ‘kopya ve neşir’ ile ‘hükümete tanınan yetkiler’ hakların istisnası olarak sayılıyor.



Kanunda belirtilen bağlantılı hak sahipleri ise şu şekilde:



·İcracı Sanatlar: Bir eseri özgün bir biçimde yorumlayan, tanıtan, anlatan, söyleyen, çalan ve çeşitli biçimlerde icra eden sanatçılar.

·Fonogram Yapımcıları: Bir icra ürünü olan sesleri veya diğer sesleri plak, kaset, CD gibi ses taşıyıcılarına ilk defa tespit eden ve bu durumun hukuksal sorumluluğunu üstlenen gerçek ya da tüzel kişiler.

·Radyo ve TV Kuruluşları: Kablolu, kablosuz veya uydu aracılığıyla her türlü yayın yapan kuruluşlar.

·Film Yapımcıları: Görüntüleri anlaşılabilecek, çoğaltılabilecek veya iletilebilecek şekilde; bir araca ilk kez kaydeden gerçek veya tüzel kişi.



TELİF HAKLARININ SÜRESİ



Koruma süresi, eser sahibi hayatta olduğu sürece ve ölümünden itibaren 70 sene.

Buğra Kardan - Yeniakit.com.tr