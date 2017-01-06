Televizyonlarda 8K dönemi başlıyor

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Televizyonların geleceğine göz atmak istiyorsanız, bu TV'lerin kullanacağı HDMI 2.1 standardına göz atın. HDMI bağlantısına 8K video ve HDR desteğini getirecek olan HDMI 2.1, duyuruldu.

Yüksek çözünürlüklü medyayı TV'nize taşımada kullanılan endüstri standardı olan HDMI, önemli firmaların bir araya geldiği HDMI Forum tarafından geliştiriliyor. Las Vegas'taki CES 2017'de tanıtılan sürüm 2.1, 8K 60Hz görüntüleri ve 4K 120Hz dinamik HDR'yi destekliyor. Standart, 48Gbps bant genişliği sunan 48G kablolarını da destekleyecek. Bu kablolar, HDR destekli 8K videoyu HDMI 2.1 üzerinden taşıyabilecekler.

Kablo, önceki HDMI standartlarıyla uyumlu olacak, bu yüzden sahip olduğunuz diğer tüm cihazları destekleyecek. HDMI 2.1, oyun tutkunları için Game Mode VRR özelliğiyle gelecek ve bu sayede değişken tazeleme oranı sunabilecek. Son olarak eARC ses desteği de sunulacak.

Şimdi sıra, 8K 60Hz yeteneklere sahip televizyonu ve dinamik HDR destekli içerikleri bize kimin tanıtacağını beklemekte.

(Haber7)