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Televizyonlar her şeyi canlı yayınlıyor… Kabus sona erdi!

İç hatlar seferinde Trablus'a giderken kaçırılıp Malta'ya indirilen Libya uçağındaki yolcular serbest bırakıldı, şu anda kabin ekibi tahliye ediliyor. Uçaktan çıkanlar televizyonların canlı yayınında merdivenleri iniyor.

Televizyonlar her şeyi canlı yayınlıyor… Kabus sona erdi!
Eklenme: 23 Aralık 2016, 17:10
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Kaçırılıp Malta'ya indirilen Afrikiye havayollarına ait Airbus A320 yolcu uçağındaki yolcular serbest bırakılıyor. Malta Başbakanı Joseph Muscat, tüm yolcuların tahilye edildiğini duyurdu. Muscat, şu anda kabin ekibinin uçaktan çıkarıldığını Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla ilan etti. Başbakan'ın verdiği bilgiye göre, uçakta kabin ekibinden birkaç isim ve iki korsan var.

İçindeki 118 kişiyle birlikte iki saldırgan tarafından kaçırılan uçaktaki tahliye işlemini televizyonlar canlı yayınlıyor. Görüntülerde önce otobüsler hareket etti, ardından uçağın kapısı açıldı. Serbest kalan yolcular, otobüslerle güvenli bölgeye alınıyor.

111 yolcusu bulunan uçakta bunlardan 82'si erkek, 28'si kadın ve biri de çocuk çocuktu.

HAVADA İKİ KEZ YÖN DEĞİŞTİRDİ

El bombaları taşıyan saldırganlar, kaçırdıkları uçağı patlatmakla tehdit ediyordu. Reuters haber ajansının havalimanından geçtiği fotoğraflarda özel timlerin uçağın etrafını sardığı görülüyordu.

İç hatlar seferi yapan ve güneybatıdaki Sebha'dan Trablus'a gitmekte olan uçak, yolundan çevrildi. Malta'ya yönlendirilen uçak yerel saatle 11.32'de Luqa Havaalanı'na indi. Havalimanı kaynakları, uçağın havada birkaç kez rota değiştirdiğini bildiriyor. Kaçırılan uçak önce Malta'ya doğru yöneldi, havadayken Trublus'a doğru geri döndü ve son olarak yeniden Malta'ya yönlendirildi.

Uçağın gökyüzündeki güzergah değişikliği, Flightradar24 sitesinde de görüldü. Rotasından saptırılan uçağın indiği havalimanıyla Libya'nın kuzey kıyıları arasında yaklaşık 500 kilometre bulunuyor.

Malta Başbakanı Muscat, uçağın kaçırıldığının duyulmasıyla güvenlik güçlerinin operasyon için hazırlandığını açıklamıştı. Muscat, Twitter üzerinden attığı mesajda, "Libya'da iç hat seferi yapan bir uçağın Malta'ya yöneldiği ve bir kaçırılma durumunun söz konusu olabileceği bilgisini aldım. Güvenlik görevlileri ve acil durum ekipleri hazır bekliyor" yazmıştı.

Malta basını, hava korsanlarının Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi yanlısı olduğunu bildiriyor.

 
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