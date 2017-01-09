Televizyon kumandası çalan adam 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı!

ABD’de bir adam çaldığı televizyon kumandası sebebiyle 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Televizyon kumandası çalan adam 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı!
Eklenme: 09 Ocak 2017, 19:10
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ABD’nin Illionis eyaletinde bir adam, bir apartmandan çaldığı televizyon kumandası sebebiyle 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Chicago Tribune’un haberine göre 35 yaşındaki Bramwell isimli adam, son birkaç yıldır sürekli olarak TV ve uzaktan kumandalar çalmış. Sebebinin henüz elirlenemediği bu olaylar zincirinde Bramwell, girdiği evlerden yalnızca TV ve uzaktan kumandalar çalmış ve her seferinde de ufak tefek cezalar alarak kurtulmuş.

Fakat geçtiğimiz hafta Bramwell’e emsal sayılabilecek bir hapis cezası verildi: 22 yıl. Savcılık, bu cezayla ilgili resmi bir açıklama yapmasa da Başsavcı Robert Berlin, Chicago Tribune’e şu açıklamayı yapmış: Bay Bramwell, ne çaldığına bakılmaksızın kanunları defalarca çiğnedi ve zaman zaman istediği eşyaları çalmaya devam etti. Şimdiye kadar aldığı cezalar onu hiç caydırmamıştı ve yine aynı akıbetle sonlanacağını bekliyordu. Fakat bu sefer beklemediği bir sonla karşılaştı.

Bramwell, son soygunu esnasında elinden eldivenini çıkararak (bir yere) parmak izini bırakmış ve suç veri tabanıyla eşleştirildikten sonra soygunu işlediği ortaya çıkmış.

 

 
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