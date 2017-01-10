Televizyon binasında kırmızı alarm!

İsveç televizyon kanalı SVTnin Göteborg kentindeki binası tanımlanamayan toz bulunması nedeniyle boşaltılıyor. SVT kırmızı alarma geçti ve çalışanlarının tümü bina dışına çıkarıldı.
Niteliği belirlenemeyen tozun yaptığı araştırmacı programları ile tanınan gazeteci Janne Josefsson a gönderildiği belirtildi. Ayrıca binadaki kahve otomatının yanında da aynı tozun bulunduğu açıklandı.
Gönderilen tozla temas ettiği belirlenen üç SVT çalışanı ise kontrollerinin yapılması amacıyla hastaneye sevk edildi.
İsveç televizyon kanalı SVTnin Göteborg kentindeki binası tanımlanamayan toz bulunması nedeniyle boşaltılıyor. SVT kırmızı alarma geçti ve çalışanlarının tümü bina dışına çıkarıldı.