Televizyon binasında kırmızı alarm!

İsveç televizyon kanalı SVT'nin tanımlanamayan toz bulunması nedeniyle boşaltılıyor. SVT çalışanlarının tümü bina dışına çıkarıldı.

Televizyon binasında kırmızı alarm!
Eklenme: 10 Ocak 2017, 15:57
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İsveç televizyon kanalı SVTnin Göteborg kentindeki binası tanımlanamayan toz bulunması nedeniyle boşaltılıyor. SVT kırmızı alarma geçti ve çalışanlarının tümü bina dışına çıkarıldı.

Niteliği belirlenemeyen tozun yaptığı araştırmacı programları ile tanınan gazeteci Janne Josefsson a gönderildiği belirtildi. Ayrıca binadaki kahve otomatının yanında da aynı tozun bulunduğu açıklandı.

Gönderilen tozla temas ettiği belirlenen üç SVT çalışanı ise kontrollerinin yapılması amacıyla hastaneye sevk edildi.

 
Etiketlersvtİsveç Devlet Televizyonu (SVT)isveçalarm
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