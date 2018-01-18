Telegram kripto para çıkarmaya hazırlanıyor

Business Insider’ın haberine göre, aylık kullanıcı sayısı 170 milyonu geçen Telegram Şubat ayında özel satış, Mart ayında ise açık artırmayla satış gerçekleştirerek token satışlarıyla en az 1,2 milyar Dolar para toplamayı hedefliyor.

Telegram her iki satışla da 600 milyon Dolar toplamayı umuyor. Eğer 1,2 milyar Dolar’lık satış yapmayı başarırsa, merkezsiz bulut depolama sağlayıcısı Filecoin‘in geçtiğimiz Eylül ayında topladığı 257 milyon Dolar’ı geçerek bu zamana kadarki en büyük token satışını gerçekleştirmiş olacak.

Şirketlerin kendi token’lerini oluşturup Bitcoin veya Ether karşılığında yatırımcılara sunduğu bu bağış toplama yöntemiyle geçtiğimiz yıl 7 şirket 100 milyon Dolar’dan fazla para toplamayı başardı. Autonomous NEXT adlı analiz sağlayıcısı, bu zamana dek ICO vasıtasıyla 4 milyar Dolar toplandığını tahmin ediyor.

Bitcoin ve Ethereum’un baş edemediği sorunları çözmeye geliyor

Telegram’ın ICO’suna gelecek olursak, toplanan para şirketin yeni nesil kripto paraları ve merkezsizleştirilmiş uygulamaları barındıran TON (Telegram Open Network) adlı blok zinciri platformunu desteklemek için kullanılacak.

ICO’ya katılan yatırımcılar Gram olarak adlandırılan TON token’leri alacak. Token’in 2019’a kadar önemli borsalarda yer almasını beklemediklerini söyleyen şirket, TON’in ne Bitcoin’in ne de Ethereum’un atıfta bulunmadığı sorunları çözmeyi hedeflediğini belirtiyor. Konuyla ilgili yayımlanan resmi raporda, “Bitcoin kendini ‘dijital altın’ olarak bizlere sundu. Ethereum ise kitlesel satış açısından başarılı bir platform olduğunu kanıtladı. Fakat sıradan insanların günlük hayatlarında kullanabileceği standart bir kripto para hala yok.” ifadelerine yer verildi.

Bitcoin ve Ether son yıllarda inanılmaz seviyelere ulaşmış olsalar da uzmanlar bu para birimlerinin nakit parayla veya kredi kartlarıyla tam anlamıyla yarışabilecek seviyeye gelmediğine dikkat çekiyor. Konuya şüpheli yaklaşanların argümanı genellikle “Bitcoin’le bir fincan kahve satın alamazsın.” şeklinde oluyor.

Telegram token’i, günlük hayatta kullanılan paranın merkezsizleştirilmiş bir karşılığı olabilecek şekilde tasarlanıyor. Yayımlanan rapora göre şirket bu ayın sonunda ön satış için büyük yatırımcılardan niyet mektubu kabul etmeye başlayacak. Bu yatırımcılar açık artırmadaki satış fiyatı üzerinden yüzde 60’dan fazla bir indirim elde edecek. Bağışların yüzde 80’ini TON sistemini geliştirmeye aktaracağını belirten Telegram, “Toplanan bağışın yüzde 80’inden fazlası ekipman, bant genişliği, ortak yerleşim ve kullanıcı doğrulama masrafları için kullanılacak.” dedi. Geri kalan para ise maaşlar, ofisler, yasal hizmetler ve danışma hizmetleri arasında paylaştırılacak.