Telefonuyla uçağı trolleyerek kalkmasına engel oldu

Galaxy Note 7'lerin patlaması ve Samsung tarafından piyasadan çekilmesinin ardından tüm havayolu firmaları da Galaxy Note 7'leri uçuşlara almayı yasaklamıştı. Halen daha anonslarda tekrar tekrar belirtilen Galaxy Note 7 yasağını kendince trolleyen yolculardan biri Virgin America hava yollarının San Fransisco - Boston seferinin ertelenmesine sebep oldu.



Tam uçuş hazırlığı sırasında yolculardan birinin Wİ-Fİ ağında “Samsung Galaxy Note7_1097” görülünce ortalık karıştı. Tüm havayollarında federal suç olarak kabul edilen durum karşısında uçuş ekibi, " Tüm yolcularımızın cep telefonlarını ve el bagajlarını kontrol etmek durumundayız. Söz konusu bağlantıya sahip olan Galaxy Note 7 bulunmazsa Wyoming'e iniş yaparak güvenlik araması yapmak zorunda kalacağız." anonsunu yaptı.



Arama sonunda cihazın Galaxy Note 7 olmadığı anlaşılınca uçak rötar yaparak kalkmış. Yani, uçakta herhangi bir Galaxy Note 7 olmamasına rağmen Wi-Fi Hotspot'tan SSID kısmına “Samsung Galaxy Note7_1097” yazan bir kullanıcı kendince trolleme yapacakken uçağın 3 saat gecikmesine neden olmuş.