Telefonu bozulan adam kamyonuyla mağazaya saldırdı!

İzmit Ömer Türkçakal Bulvarı'nda telefonu arızalanan E.T., kamyonuyla cihazı aldığı mağazaya gitti. Mağazada, telefonunu gösterdiği görevlilerle tartışan E.T., dışarı çıkıp kamyonunun direksiyonuna geçti. E.T., daha sonra aracı mağazaya sürüp aşağı atladı.

Telefonu bozulan adam kamyonuyla mağazaya saldırdı!
Eklenme: 07 Ocak 2017, 21:06
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İzmit'te, arızalanan telefonunu aldığı mağazaya gidip görevlilerle tartışan E.T., deterjan yüklü kamyonunu işyerine sürdü. Araçtan atlayan E.T. yaralanırken, hasar gören mağazadaki çalışanlar büyük panik yaşadı.

BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Olay, Ömer Türkçakal Bulvarı'nda meydana geldi. Telefonu arızalanan E.T., kamyonuyla cihazı aldığı mağazaya gitti. Mağazada, telefonunu gösterdiği görevlilerle tartışan E.T., dışarı çıkıp kamyonunun direksiyonuna geçti. E.T., daha sonra aracı mağazaya sürüp aşağı atladı. Kamyon mağazanın kapısına çarparken, içeride bulunanlar büyük panik yaşadı. Mağaza tahliye edilirken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kamyon sürücüsü E.T. yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

BOMBA UZMANLARI İNCELEDİ

Olay yerine sevk edilen bomba uzmanı ekipler, 'Avi' adlı köpekle araçta arama yaptı. İncelemelerin ardından kamyon mağaza önünden çekici yardımıyla alındı. Kamyon sürücüsünün tedavisinin ardından gözaltına alınacağı bildirildi.

 
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