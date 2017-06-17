Telefonla konuşurken pencereden düşerek öldü

Olay, Çerkezköy'ün Fevzipaşa Mahallesi Namık Kamal Bulvarı üzerindeki Ezgi Apartmanı'nda meydana geldi. Bugün saat 01.30 sıralarında annesi ve iki kardeşiyle evde bulunan Erkan Nas, bir ara cep telefonu ile konuşmak için pencereye çıktı.

Bir süre telefonla görüşen Nas, henüz belirlenemeyen nedenle 17 metre yükseklikteki pencereden beton zemine düştü. Ağır yaralanan Nas, olay yerine çağırılan ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Nas, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinde geniş çaplı inceleme yapan polis, Nas'ın ölümüyle ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Nas'ın cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.