Telefondan bu uygulamaya girenler artık...

En çok kullanılan video tahtının sahibi sürekli değiştiği için YouTube dikkatlerin odağı haline geldi. Eğer bir videoyu sizinle birlikte kaç kişinin izlediğini merak ediyorsanız, artık bu bilgiye platformun mobil uygulamasında erişebilirsiniz. Şu an sınırlı sayıda kullanıcı tarafından test edilen özellik, sadece küçük bir sayaç olsa da YouTube'un sosyal deneyimine katkı sağlayacak.

Yeni özellik sunucu tabanlı bir güncelleme ile gelmiş gibi görünüyor, ayrıca bu özelliğin bir benzeri şu anda sadece canlı videolarda bulunuyor. Bu güncelleme sonrasında artık yüklü videolarda anlık kaç kişi tarafından izlendiğini görebileceğiz. Şimdilik bu özelliğin ne zaman yaygınlaşacağını ya da masaüstü sürümüne ne zaman geleceği konusunda bir açıklama yok.