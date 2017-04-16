Telefonda çok konuşmak erkeklerde kısırlık sebebi

Elektromanyetik radyasyon DNA'ya zarar veriyor

Çalışmada 1492 erkeğin katıldığı 10 ayrı analizde sperm kalitesi değerlendirildi. Çalışmayı yürüten araştırmacı Dr. Fiona Mathews, çalışmalardan biri hariç tümünün cep telefonuna maruz kalma ile kötü sperm kalitesi arasında bir bağlantı olduğunu gösterdiğini söyledi. Telefondan kaynaklanan radyo frekanslı elektromanyetik radyasyonun sperm üretim döngüsünü bozduğu veya DNA'ya zarar verdiği düşünülüyor. Başka bir düşünce de, telefondan doğrudan veya radyasyon yoluyla üretilen ısının, spermi etkileyebilir olması…

ABD'de kısırlık tedavisi yapan kliniklerdeki 361 erkek üzerinde yapılan bir başka çalışmada da, cep telefonuyla aşırı konuşan erkeklerin sperm sayıları ve kalitesinin daha düşük, anormal sperm oranınınsa daha yüksek olduğu görüldü.

Günde 4 saatten fazla kullananlar risk altında

Araştırmaya katılan erkeklere cep telefonu kullanma alışkanlıkları hakkında sorular soruldu. Bunun sonucunda günlük cep telefonu kullanımı ne kadar çoksa sperm sayısı ve kalitesinde o kadar azalma olduğu görüldü. Günde 4 saatten fazla cep telefonu kullandığını söyleyen erkeklerin sperm sayısının araştırmaya katılanlar arasında en düşük çıktığı ve çok az kaliteli sperme sahip olduğu belirlendi.

Cleveland kliniğindeki araştırmanın başkanı Dr. Ashok Agarwal, "Elde ettiğimiz sonuçlar cep telefonu kullanımıyla azalan sperm kalitesi arasında güçlü bir bağlantı olduğunu gösteriyor. Cep telefonlarının yaydığı elektromanyetik enerjinin DNA'ya zarar vererek vücut dokusunu bozabileceği düşünülüyor” açıklamasını yaptı.

Op. Dr. Taşdemir: "Günlük yaşamınızın parçası olan birçok şey aslında kısırlığınızın nedeni olabilir. Bunlardan uzak durarak sperm ve yumurta kalitenizi artırabilirsiniz” diyerek çocuk sahibi olamayan çiftleri uyarıyor.

Telefon vücuda temas etmesin

Op. Dr. Taşdemir: "Cep telefonları, özellikle radyasyon yayan diğer aletler ile birlikte kullanıldıklarında üreme sağlığını olumsuz etkiliyor. Cep telefonlarını bedeninize temas ettirmemeniz ve üreme organlarınıza yakın yerde taşımamanız gerekiyor. Kulaklıkla konuşmanız, yatarken mümkün olduğunca uzak bir yere koymanız veya kapatmanız da önemli korunma yollarından… Hem erkeklere hem de kadınlara telefonlarını ceplerinde değil, çantalarında taşımalarını öneriyorum” diyerek anne-baba olmaya çalışan çiftleri özellikle uyarıyor.

Sperm hareketliliği azalıyor, genetiği bozuluyor

Op. Dr. Taşdemir, erkekleri sadece cep telefonu konusunda değil kablosuz internet ve diz üstü bilgisayar konusunda da uyarıyor: "WI-FI (Kablosuz internet bağlantısı) ve diz üstü bilgisayar kullanan erkeklerin yayılan elektromanyetik dalgalar ve testislerde oluşan yüksek ısı sebebiyle erkek kısırlığına yakalanma oranı, kullanmayanlara oranla çok daha yüksek. Bu teknolojik cihazlar, üreme fonksiyonlarını etkileyerek sperm hareketliliğini azaltıyor ve spermin genetik yapısına zarar veriyor. Erkeklerin, bilgisayarlarını dizüstünde değil, masada kullanmalarını öneriyorum” dedi.