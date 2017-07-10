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Telefon hırsızı turistler yakalandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde tezgahtarın masadaki telefonunu çalan turistler, Jandarma tarafından yakalandı.

10 Temmuz 2017 Pazartesi 17:21
Telefon hırsızı turistler yakalandı

Manavgat’ın Evrenseki Turizm Merkezi’nde Turizm Yolu üzerinde bulunan çarşıda 1 bayan, 1 genç ve yanlarında bir kız çocuğundan oluşan 3 turist, tezgahtarın çarşının ortasında bulunan masada bıraktığı cep telefonunu çalarak kayıplara karışmıştı.

Yaşanan hırsızlık olayı çarşının güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken olayın ardından Çolaklı Jandarma Karakoluna bağlı ekipler hırsızlık olayını aydınlatmak ve zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Çolaklı Jandarma Karakolu ekipleri, vatandaşlardan gelen ihbarları da değerlendiren ve kaldıkları oteli belirlerken hırsızlık zanlılarını tatil yaptıkları otelde ele geçirdi.

Larısıa Dmitrieva ve Platon Zezıulin isimli Rus turistler çıkarıldığı adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken haklarında yurtdışına çıkış yasağı konulduğu bildirildi.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2017 Pazartesi 17:21
  1. Antalya
  2. Manavgat
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