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Telefon görüşmesiyle maça damga vurdu

Sinop’ta futbol maçı oynanırken elindeki cep telefonuyla sahanın içinde dolaşan polis görenleri şaşırttı.

22 Ağustos 2017 Salı 17:43
Telefon görüşmesiyle maça damga vurdu

Sinopspor ile Yeni Amasyaspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası eleme karşılaşmasının 80. dakikası oynanırken elindeki cep telefonuyla görüşme yaptığı sırada dalgınlıkla sahaya giren 3. sınıf emniyet müdürü futbolcuları şaşırttı.

Yan hakemin uyarısı üzerine sahanın içinde olduğunu fark eden emniyet müdürü "Pardon" diye seslenip koşarak sahayı terk etti.

4-2 Sinopspor’un üstünlüğüyle sona eren maça damga vuran o anlar ise kameralara yansıdı.

MAÇ SIRASINDA SAHAYA GİRDİ

Yaşanan bu olay sonrası futbolseverler, sosyal medyada olayı diline dolayınca birbirinden komik twitler ortaya çıktı.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2017 Salı 17:43
  1. Sinopspor
  2. Yeni Amasyaspor
  3. zıraat türkiye kupası
  4. futbol
  5. güvenlik görevlisi
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