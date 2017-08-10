Telefon dolandırıcılarının aradığı şahıs gerçek polislere inanmadı

Olay, Bartın kent merkezi Hamam Sokak’ta bulunan bir banka şubesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, banka şubesinde telaşlı bir şekilde sürekli telefonla konuşan Ali Yıldırım’ı fark eden vatandaşlar, durumdan şüphelenerek polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, bankadan ayrıldığı belirlenen Yıldırım’ı bulamadı. Bir süre kent merkezinde arama yapan polis ekipleri, başka bir bankadan gelen ihbar üzerine olay yerine gitti. Polis ekipleri, Yıldırım’ı dolandırıcıların aradığına uzun süre ikna edemedi.Banka güvenlik görevlisi tarafından da sakinleştirilmeye ve ikna edilmeye çalışılan Ali Yıldırım, polis ekiplerinin yanında dolandırıcıların telefonuna cevap vererek, “Postaneye geçiyorum, burada banka önünde tanımadığım kişiler var” diyerek güvenlik görevlisinin kolundan kurtulup dolandırıcıların talimatlarını uygulamak istedi. Uzun uğraşlar sonucu ikna olan Yıldırım, “Dolandırıcılar evimde polis olduğunu söylediler” diyerek polislerden yardım istedi. Sakinleşen Ali Yıldırım ve annesi, polis ekipleri tarafından araçla evlerine götürülmek istendi. Bir süre yaşadığı panik nedeniyle evinin adresini hatırlayamayan Yıldırım’a, adresi tespit edilen evde polis ekiplerince yapılan incelemede evde kimsenin olmadığı bilgisi verildi. İlk ifadesinde dolandırıcılara para yollamadığını söyleyen Yıldırım’ın ilk gittiği özel bankadan dolandırıcıların hesabına 3 bin TL para aktardığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.