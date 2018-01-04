Telefon devi rotayı sürücüsüz otomobile çevirdi

Kanadalı teknoloji şirketi, Çin’in en büyük arama motoru Baidu ile stratejik bir ortaklık anlaşması imzaladı. İki şirket, sürücüsüz otomobil teknolojileri geliştirmek için birlikte çalışacaklar.

Söz konusu anlaşma, artık akıllı telefon üretmeyen BlackBerry’nin geleceğine dair soru işaretlerinin giderilmesini sağladı. Anlaşmanın duyurulmasıyla BlackBerry hisseleri yüzde 13’lük bir artış yaşandı ve 16,95 Kanada dolarına ulaşarak son dört yılın en yüksek seviyesine yükseldi.

BlackBerry tarafından geliştirilen QNX isimli yazılım, kendi sürücüsüz otomobil teknolojileri üzerinde çalışan şirketler için işlevsel bir araç. BlackBerry daha önce Qualcomm, Denso ve Aptiv şirketleriyle benzer anlaşmalar yapmıştı.

Uzmanlar, QNX yazılımının sürücüsüz otomobil endüstrisi için standart bir teknolojiye dönüşme sinyalleri verdiğini belirtiyor. QNX, sürücüsüz otomobillere güç veren bilgisayar yongalarının işletim sistemi olarak kullanılıyor.

Baidu, QNX işletim sistemini Apollo adını verdiği ve otonom sürüş endüstrisinin Android’i olarak tanıtılan sürücüsüz otomobil platformunda kullanacak. Bu platform Ford, Hyundai ve birçok Çinli otomobil üreticisi tarafından kendi otonom sürüş teknolojilerini geliştirmek için kullanılıyor.