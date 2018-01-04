Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Telefon devi rotayı sürücüsüz otomobile çevirdi

Bir dönemin en popüler ve en güvenilir akıllı telefonlarının üreticisi BlackBerry, sürücüsüz otomobil alanında stratejik bir anlaşma yaptı

04 Ocak 2018 Perşembe 15:10
Telefon devi rotayı sürücüsüz otomobile çevirdi

Kanadalı teknoloji şirketi, Çin’in en büyük arama motoru Baidu ile stratejik bir ortaklık anlaşması imzaladı. İki şirket, sürücüsüz otomobil teknolojileri geliştirmek için birlikte çalışacaklar.

Söz konusu anlaşma, artık akıllı telefon üretmeyen BlackBerry’nin geleceğine dair soru işaretlerinin giderilmesini sağladı. Anlaşmanın duyurulmasıyla BlackBerry hisseleri yüzde 13’lük bir artış yaşandı ve 16,95 Kanada dolarına ulaşarak son dört yılın en yüksek seviyesine yükseldi.

BlackBerry tarafından geliştirilen QNX isimli yazılım, kendi sürücüsüz otomobil teknolojileri üzerinde çalışan şirketler için işlevsel bir araç. BlackBerry daha önce Qualcomm, Denso ve Aptiv şirketleriyle benzer anlaşmalar yapmıştı.

Uzmanlar, QNX yazılımının sürücüsüz otomobil endüstrisi için standart bir teknolojiye dönüşme sinyalleri verdiğini belirtiyor. QNX, sürücüsüz otomobillere güç veren bilgisayar yongalarının işletim sistemi olarak kullanılıyor.

Baidu, QNX işletim sistemini Apollo adını verdiği ve otonom sürüş endüstrisinin Android’i olarak tanıtılan sürücüsüz otomobil platformunda kullanacak. Bu platform Ford, Hyundai ve birçok Çinli otomobil üreticisi tarafından kendi otonom sürüş teknolojilerini geliştirmek için kullanılıyor.

Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 15:10
  1. Otogündem Haberleri
  2. Otogündem
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gaziantep'te DEAŞ operasyonuna 6 tutuklama
    1. Gaziantep'te DEAŞ operasyonuna 6..
    2. Hiç geçmediği köprüden cezasından..
    3. Ümraniyeli hanımlar meslek sahibi oluyor
    4. Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 4..
    5. Avrupa Birliği'nden Türkiye açıklaması
    6. Kahramanmaraş'ta kadınlara özel otobüs
    7. Pakistan ile Hindistan askerleri..
    8. Eli kanlı İsrail askeri Batı Şeria’ya..
    9. Muslera o isimleri takip etti!
    10. Beyaz Saray'da çalışanları korkutan..
    11. İran'dan misilleme! İsrail'i vuracak...
    12. 3 gün eşi ve kızının cesediyle yaşadı
    13. Kırmızı alarm! Velilere 'çocuklarınızı..
    14. AB'den Türkiye açıklaması: Devam..
    15. Adalet Bakanı: Türkiye'ye saldırıdır
    16. Bakanlık kayak merkezi Uludağ için..
    17. Rus şirketten Türkiye açıklaması:..
    18. ASELSAN'dan dev anlaşma
    19. O saldırılar ABD'yi yıkabilir...
    20. Diyanet'ten dikkat çeken Cuma Hutbesi
    O ülke Türklere yüzbinlerce hektar toprak verdi!
    O ülke Türklere yüzbinlerce hektar toprak verdi!
    Akşener'in iddiası Tokatlıları fena kızdırdı
    Akşener'in iddiası Tokatlıları fena kızdırdı
    Putin’in koltuğuna aday
    Putin’in koltuğuna aday
    Rusya'dan ABD'ye 'İran' teklifi: İsterseniz oradan başlayın
    Rusya'dan ABD'ye 'İran' teklifi: İsterseniz oradan başlayın
    Erdoğan görüşmesi sonrası İran'dan açıklama
    Erdoğan görüşmesi sonrası İran'dan açıklama

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.01.2018
    Hindistan'dan şaşırtan S-400 hamlesi!
    Hindistan'dan şaşırtan S-400 hamlesi!
    ABD Katar'ı haraca bağladı! Bir anlaşma daha
    ABD Katar'ı haraca bağladı! Bir anlaşma daha