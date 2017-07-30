Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Teleferik Projesi’nin temeli atıldı

Kastamonu Belediyesi tarafından Saat Kulesi ile tarihi Kastamonu Kalesi arasında yapılacak olan Teleferik Projesinin temeli atıldı.

30 Temmuz 2017 Pazar 15:56
Teleferik Projesi’nin temeli atıldı

Şehrin doğusundaki Saat Kulesi ile batısında yer alan Kastamonu Kalesi arasında yapılması planlanan teleferiğin Saat Kulesi kısmında temel atma töreni düzenlendi. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı’nın (KUZKA) finansal açıdan desteklediği proje kapsamında bin 33 metre uzunluğunda 6 kişilik sabit kleminli grup gondol kabinler kurulacak. Teleferik, günlük 3 bin kişi taşıma kapasitesine sahip olacak ve teleferikte 5 dakika 45 saniye seyahat edilebilecek. Teleferik hattının iki ucuna inşa edilecek binalar Kastamonu mimarisine uygun çizgiler taşıyacak.

Saat Kulesinde düzenlenen temel atma törenine katılan Vali Yaşar Karadeniz, Kastamonu turizmi açısından önemli bir tesisin temelini attıklarını belirterek, teleferiğin diğer yapılan hizmetleri birbiri ile bütünleştireceğini kaydetti. Karadeniz, “Bugün burada temeli atılan ve Kastamonu turizmi açısından çok önemli olan bu tesis,hem şehir içinde ulaşım ağı hizmeti,hem degörsel amaçlı hizmet verecek. Özellikle dışarıdan gelen üniversite öğrencilerimiz, ziyaretçilerimiz veyine burada yaşayan vatandaşlarımızın boş zamanlarında sosyal yaşantılarınakatkı sunacak bu tesis Kastamonu’da yapılan diğer bütün yatırımlar ilegelişmeye yönelik çalışmaların önemli bir parçası” dedi.

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş ise, projenin turizm açısından kentin gelişmesine büyük katkısının olacağını ifade ederek, “Kastamonu bölgede gelişen, gelişmesini hızla sürdüren bir il. Kastamonu halkını bana görev vermesiyle birlikte çok hızlı bir şekilde imarla ilgili çalışmalara başladık. 228 kategoride 957 tane proje ürettik. Bir kısmı tamamlandı bir kısmı da devam ediyor. Bu projelerden en büyüklerinden biri bugün burada temelini atacak olduğumuz teleferik projesi. Bu projenin Kastamonu’ya her bakımdan yarar sağlayacağını düşünüyorum. Kendimizi daha iyi tanıtma fırsatı bulacağız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Yaşar Karadeniz ve Belediye Başkanı Tahsin Babaş ile diğer davetlilerin katılımıyla teleferiğin temeli atıldı.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 15:56
  1. Karadeniz
  2. Kastamonu
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Balıkesir’de 2 bin 500 yıllık mezar açıldı! İçinden çıkanlar…
    1. Balıkesir’de 2 bin 500 yıllık mezar..
    2. FETÖ'den aranan Başbakanlık raportörü..
    3. Humuslu çocuklar çadır kentte eğitime..
    4. Mariano: Kupalar kazanmak için geldim
    5. Evkur Yeni Malatyaspor Topuk Yaylası..
    6. Bakan Elvan'dan Yörüklere müjde
    7. Sonu görünmüyor! 20 kilometreyi buldu
    8. Meteorolojiden sıcak hava dalgası..
    9. Otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı
    10. İran'dan ilk hacı kafilesi yola çıktı
    11. 15 Temmuz gazisinden şiir kitabı
    12. Bozüyük’te asfaltlama çalışmaları..
    13. Yazık! 3 milyon arıyı bilerek telef..
    14. Osmanlı mahkemelerinin adaleti bu eserde
    15. ‘İtiraf etmeliyim ki…’ Darbeci..
    16. 63 yaşında kaz yetiştiriciliğine başladı
    17. 1 milyon arı telef oldu
    18. Yalova'da otomobil plaja düştü
    19. Sıcaktan bunalan inekler kendilerini..
    20. 51 günde 639 kişi boğulmaktan kurtarıldı
    Kudüs'ü fethedecek ordu İstanbul'dan gidecek!
    Kudüs'ü fethedecek ordu İstanbul'dan gidecek!
    FETÖ'den alçak talimat: Her gün aralıksız Erdoğan'a...
    FETÖ'den alçak talimat: Her gün aralıksız Erdoğan'a...
    Pakistan yeni yol haritasını çizdi… İşte yeni Başbakan
    Pakistan yeni yol haritasını çizdi… İşte yeni Başbakan
    Haşemalı diye havuzdan çıkarıldı!
    Haşemalı diye havuzdan çıkarıldı!