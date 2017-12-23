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Telaşlandıran iddialara en net açıklama

Ankara Valiliği, kimlik kartlarının dağıtımının bu yıl sonu itibariyle biteceği ve kart bedellerinin artacağı iddialarını yalanladı.

23 Aralık 2017 Cumartesi 07:44
Telaşlandıran iddialara en net açıklama

Valilikten yapılan açıklamada, kart bedellerinin iddia edildiği gibi yüksek olmayacağı ve kart dağıtımının da 2023 yılına kadar devam edeceği ifade edildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Son zamanlarda basın yayın organları ile sosyal medyadan yayılan kimlik kartlarının dağıtımının yıl sonu itibariyle son bulacağı, kimlik kartı bedelinin fahiş oranda artacağı gibi asılsız haberler ve söylemler nedeniyle Nüfus Müdürlüklerinde yaşanan yoğunluklar, izdihama yol açmaktadır. Kimlik kartları bedelleri 2018 yılı itibariyle ‘Değerli Kâğıtlar’ değerleme oranlarıyla güncellenecek ve bu oran, asılsız haberlerde iddia edildiği gibi yüksek olmayacaktır. Tüm Türkiye’de nüfus cüzdanlarının 2023 yılına kadar yenilenmesi hedeflenmektedir. Ancak mevcut nüfus cüzdanlarının geçerliliğini yitirdiğine dair herhangi bir son tarih ve yasal düzenleme bulunmamaktadır, mevcut nüfus cüzdanları süresiz olarak geçerlidir. Vatandaşların bu konuda daha sağduyulu davranmaları ve asılsız haberlere itibar etmemeleri gerekmektedir.”

Haber Tarihi: 23 Aralık 2017 Cumartesi 07:44
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • Öyle demeyekteÖyle demeyekte15 sa önce
    Artmaz ,fiyat ayarlaması olabilir
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