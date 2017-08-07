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Telafer'i terör örgütü DEAŞ'tan kurtarma operasyonu

Irak Savunma Bakanlığı, Türkmenlerin çoğunlukta olduğu Telafer ilçesinin DEAŞ'tan kurtarılması için düzenlenecek operasyonun hazırlıklarının tamamlandığını duyurdu.

07 Ağustos 2017 Pazartesi 08:49
Telafer'i terör örgütü DEAŞ'tan kurtarma operasyonu

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, tüm askeri birimlerin Telafer operasyonuna hazır olduğu ifade edildi. Şii Haşdi Şabi milislerinin operasyona aktif bir şekilde katılacağının belirtildiği açıklamada, Irak uçaklarının da operasyon kapsamında DEAŞ hedeflerini havadan bombalayacağı kaydedildi.

Irak Meclis Başkanı Selim el-Cuburi ise ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Douglas A. Silliman ile gerçekleştirdiği görüşme kapsamında yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyi ile batısında DEAŞ'ın elinde bulunan toprakların geri kurtarılması için uluslararası koalisyonla daha fazla koordinasyon gerektiğini söyledi.

Silliman da Bağdat yönetimine teröre karşı verdiği mücadelede destek olmaya özen gösterdiklerini, Irak'ın toprak bütünlüğünün güvenlik ve istikrarın sağlanmasında önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi de önceki gün başkent Bağdat'ta yaptığı açıklamada, Telafer'i DEAŞ'tan kurtarma operasyonu için tüm askeri hazırlıkların tamamlandığını bildirmişti.

Terör örgütü DEAŞ, Musul kent merkezinin 63 kilometre batısında yer alan, Türkmenlerin çoğunlukta yaşadığı Telafer'i 16 Haziran 2014'te ele geçirmişti.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2017 Pazartesi 08:49
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