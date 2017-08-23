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Telafer'i DEAŞ'tan kurtarma operasyonunda 10 günde 13 bin evini terk etti

Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Türkmen Telafer ilçesinden son 10 günde 13 binden fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı bildirildi.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 17:56
Telafer'i DEAŞ'tan kurtarma operasyonunda 10 günde 13 bin evini terk etti

Musul Vali Yardımcısı Nureddin Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şu anda herhangi bir göç hareketliliğinin olmadığına işaret ederek, "Çoğunluğu operasyon bölgelerinden olmak üzere Telafer'den son 10 günde göç edenlerin sayısı 13 bini aştı." dedi.

Sığınmacılara yönelik bir ihlal endişesi taşımadıklarını belirten Kaplan, "Bugüne kadar böyle bir durum yaşanmadı. Operasyonda yer alan birliklerin, askeri emirlere uyması yönünde katı yönergeler var." diye konuştu.

Kaplan, Telafer'in DEAŞ'ın "kalelerinden biri ve yönetim merkezi olduğu, bölgede örgüte mensup yabancı teröristlerin bulunduğuna" ilişkin bilgilerin doğru olmadığının altını çizerek, operasyonun dördüncü gününe gelinmesine rağmen büyük bir direniş emaresi görmediklerini sözlerine ekledi.

OPERASYON 3 GÜN ÖNCE BAŞLADI

Irak güçleri, Telafer'i DEAŞ'tan kurtarma operasyonuna 20 Ağustos'ta başlamıştı.

Musul kent merkezinin 63 kilometre batısında yer alan, Türkmenlerin çoğunlukta yaşadığı Telafer, 16 Haziran 2014'ten bu yana terör örgütü DEAŞ'ın elinde bulunuyor.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 17:56
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