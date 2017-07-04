Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Telafer'de 200 Türkmen infaz edilmiş olabilir!

Terör örgütü DEAŞ'ın, elinde tuttuğu Musul'un Telafer ilçesinden kaçmaya çalışan 200 Türkmeni iki ay alıkoyduktan sonra infaz ettiği iddia edildi

04 Temmuz 2017 Salı 23:05
Telafer'de 200 Türkmen infaz edilmiş olabilir!

Musul İl Meclisi Başkan Yardımcısı Nureddin Kaplan yaptığı açıklamada, DEAŞ'ın Telafer'den güvenli bölgelere kaçmaya çalışan yaklaşık 200 Türkmeni bir süre alıkoyduktan sonra infaz ettiğini ifade etti.

Kaplan, örgüt tarafından infaz edilen Türkmenlerin yaklaşık 2 ay hapishanelerde tutulduğunu, aralarında kadın ve çocukların da olduğunu söyledi.

DEAŞ'ın aylardır Türkmenlerin çoğunlukta yaşadığı Telafer ilçe merkezinde birçok aileyi muhtemel bir askeri müdahaleye karşı canlı kalkan olarak kullandığı ve kaçışlarına izin vermediği belirtiliyor.

DEAŞ, Ağustos 2014 tarihinden bu yana Musul'un batısında yer alan Irak'ın en büyük ilçesi konumundaki Telafer'i elinde tutuyor

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 23:05
  1. Telafer
  2. DEAŞ
  3. Musul
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rekorları alt üst etti! Şimdi gözler ABD'de
    1. Rekorları alt üst etti! Şimdi gözler..
    2. Rusya ve Çin arasında 10 Milyon..
    3. Rum meclisi birbirine girdi
    4. Katar'dan flaş karar! İnadına artırıyor
    5. Günün âyet ve hadisi
    6. Pepe Beşiktaş'ta!
    7. Pepe'nin imza fotoğrafında dikkati..
    8. Ermenistan'dan Azerbaycan köylerine..
    9. Verilen süre bitiyor... Katar: Savaşa..
    10. Müslüman belediye başkanı ırkçıyı..
    11. Ermenistan ordusunun ateşinde iki..
    12. Bozuk saat misali... Feyzioğlu'ndan..
    13. Darbeci Mısır'dan Ohal kararı
    14. Jandarma yakaladı: 42 bin lira ceza..
    15. İnsanı hayır yapmaktan alıkoyan 7 engel
    16. Türkiye'den Kuzey kore açıklaması
    17. Eren Erdem'den fotoğraflar için ilginç..
    18. Baba Esed Türkiye'ye karşı Zeytin..
    19. Şehitlerden bile hesabı sorulan günah
    20. Midesinden 79 bin avro çıktı
    Özel ekip kuruldu! O sitelere girenlere ağır cezalar verilecek… Topyekün savaş başlatılıyor!
    Özel ekip kuruldu! O sitelere girenlere ağır cezalar verilecek… Topyekün savaş başlatılıyor!
    Bakan açıkladı: Köprüler zarar mı ediyor?
    Bakan açıkladı: Köprüler zarar mı ediyor?
    Türkiye'nin hamlesi korkuttu! Yasak bölge ilan ettiler...
    Türkiye'nin hamlesi korkuttu! Yasak bölge ilan ettiler...
    CHP'de büyük şok! Bylock kullanıcısı çıktı!
    CHP'de büyük şok! Bylock kullanıcısı çıktı!