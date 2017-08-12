Telafer operasyonuna ‘Sünni Blok’ adımı

Musul’un ardından DEAŞ işgalinden kurtarılması için Türkmen nüfusun yoğun olduğu Telafer’e düzenlenecek operasyon öncesi Irak Merkezi Hükümeti'nin, Türkiye'nin Türkiye’nin, “Bölgenin demografik yapısının değiştirilmesi” kaygısını gidermeye dönük adımlar atmaya hazırlandığı belirtildi. Bu haftalarda başlaması planlanan Telafer operasyonunun, başta Türkiye olmak üzere bölge ülkelerinin ortaya koyduğu hassasiyet ve tereddütlerin giderilmesi amacıyla birkaç hafta sonraya sarkabileceği ifade edildi. Türkiye’nin bölgeye yönelik kaygılarını giderecek adımlar konusunda Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız ile koordineli bilgi paylaşımında bulunulurken, Irak’ın Şii lideri Mukteda Sadr’ın da geçtiğimiz hafta Suudi Arabistan’ı ziyaret ettiği kaydedildi.

DEAŞ İŞGAL ETTİ

Musul’un direnmeden kontrolüne geçmesinin ardından DEAŞ, Şii nüfusun çoğunlukta yer aldığı Türkmen şehri Telafer’i işgal etmişti. DEAŞ işgaliyle 300 binden fazla Şii ve Sünni Türkmen Irak içine dağılırken, 50 binden fazlası da Türkiye›ye sığınmıştı. Musul operasyonun ardından, 2014’ten bu yana DEAŞ’ın elinde bulunan Telafer’in de kurtarılmasına yönelik operasyon öncesi Irak Merkezi Hükümeti’nden, başta Türkiye olmak üzere bölgede “Sünni Blok” olarak anılabilecek ülkeleri ikna hamlesinin gelmesi dikkat çekti. Hazırlıkları tamamlanmak üzere olan operasyonun tarihinin, bölge ülkelerine yönelik tereddütleri giderecek girişimler nedeniyle birkaç hafta sonraya sarkabileceği ifade edildi.

KAYGI HAMLELERİ

DEAŞ’tan temizlenecek şehirlerde “demografik yapı”nın değiştirilerek, tamamen “Şiileştirme operasyonuna dönüşmemesi kaygısını net şekilde ortaya koyan Türkiye’nin bu kaygısını giderecek hamlelere yönelik adımların da, Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız’la koordineli bilgi paylaşımı yoluyla atılacağı bildirildi. Türkiye’nin yanı sıra, bölgede “Sünni” blokta tanımlanabilecek diğer ülkelerin de kaygılarını gidermeye yönelik hamlelerin yapıldığı belirtildi. Irak’ın Şii lideri Mukteda Sadr’ın da geçen haftalarda Suudi Arabistan’ı ziyaret etmesi dikkat çekti.

AĞIRLIK YEREL GÜÇLERDE

ABD’nin hava desteği vereceği operasyona, Başbakanlığa bağlı Irak Terörle Mücadele Kuvvetleri, Savunma Bakanlığı’na ait ordu birlikleri ve İçişleri Bakanlığı’na ait federal polis güçlerinin yanı sıra, operasyona, Irak Hizbullah’ı gibi, daha köklü ve Irak’ta etkin Şii yapılar yerine, Haşdişabi’nin, daha çok bölgede yaşayan ve aralarında Sünni ve Şii Türkmenlerin yanı sıra Ezidilerin de oluşturduğu İmam Hüseyin Tugaylarıyla, El Abbas Tugaylarının katılacağı belirtildi. ABD Savunma Bakanlığı’nın verdiği rakamlara göre 2 bin dolayında DEAŞ militanının bulunduğu şehir için net tarih verilmemekle birlikte operasyonun iki hafta sonra başlayabileceği ifade ediliyor.