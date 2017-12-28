Tel Aviv sokaklarında Ahed'e destek

Filistinli genç aktivist Ahed Tamimi’ye İsraillilerden destek geldi. Tel Aviv sokaklarında farklı bölgelerdeki duvarlarda İbranice “Kahraman Ahid Tamimi” yazısı görüldü.

Geçtiğimiz hafta internette hızla yayılan bir videoda Tamimi’nin bir İsrail askerini tokatlayıp tekmelediği görülüyor. Olaydan birkaç gün sonra İsrail askerleri genç kızın evini basıp ev halkını tartakladıktan sonra evdeki bazı elektronik eşyaları da gasp ederek Tamimi’yi gözaltına almıştı. Genç aktivist İsrail tarafından tutuklu yargılanıyor.