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Tel Abyad'da çatışmalar başladı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında yer alan Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad ilçesi sınırında Mehmetçik ile terör örgütü PKK arasında çatışmalar yaşanıyor.

20 Ocak 2018 Cumartesi 00:25
Tel Abyad'da çatışmalar başladı

YENİAKİT.COM.TRSuriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad kenti sınırında Türk Silahlı Kuvvetleri ile terör örgütü PKK arasında çatışma başladı. 

Bölgede şiddetli çatışmalar yaşanırken, Türkiye sınıra askeri sevkiyat yapıyor.

Yerel kaynaklar çatışmaların şiddetlenerek devam etiğini rapor ediyor. 

Kaynak: www.yeniakit.com.tr 

Haber Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 00:25
  1. Suriye
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  3. Türk Silahlı Kuvvetleri
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