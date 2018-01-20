Tel Abyad'da çatışmalar başladı
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında yer alan Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad ilçesi sınırında Mehmetçik ile terör örgütü PKK arasında çatışmalar yaşanıyor.20 Ocak 2018 Cumartesi 00:25
YENİAKİT.COM.TR - Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad kenti sınırında Türk Silahlı Kuvvetleri ile terör örgütü PKK arasında çatışma başladı.
Bölgede şiddetli çatışmalar yaşanırken, Türkiye sınıra askeri sevkiyat yapıyor.
Yerel kaynaklar çatışmaların şiddetlenerek devam etiğini rapor ediyor.
Kaynak: www.yeniakit.com.tr