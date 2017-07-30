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Tekvandoda altın madalya

Samsun'da düzenlenen 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda milli tekvandocular Selver Şeker altın, Muhammed Güler ise gümüş madalya elde etti.

30 Temmuz 2017 Pazar 10:08
Tekvandoda altın madalya

Samsun'da düzenlenen 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda milli tekvandocular Selver Şeker altın, Muhammed Güler ise gümüş madalya kazandı.

Atatürk Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı müsabakalarda kadınlar +67 kilo finalinde Selver Şeker, İranlı Mouna Shiritazehgheshlagh ile karşılaştı.

Milli tekvandocu, rakibini 15-9 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Muhammed Güler ise erkekler 68 kilo finalinde Rus Aleksei Zastrozhin'in karşısına çıktı. Müsabakayı 19-8 kaydeden milli tekvandocu, gümüş madalyayla yetinmek zorunda kaldı.

Ahmet Hakan Tuna, erkekler 58 kilodaki bronz mücadelesinde Rus Kazbek Latipov'a 20-18 yenildi.

Kadınlar 67 kilodaki üçüncülük maçında ise Yıldız Bekil, Yunanlı Maria Fouledaki'ye 21-14 mağlup oldu.

Muhabir: Emre Doğan

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 10:08
  1. Samsun
  2. Atatürk
  3. İran
  4. Güler
  5. Ahmet Hakan
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