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Tekstil devine 'boğa' davası açtı

Eski futbolcu Serhat Akın, dünyaca ünlü spor giyim markası Hummel’ın Türkiye temsilcisine dava açtı.

15 Ocak 2018 Pazartesi 13:22
Tekstil devine 'boğa' davası açtı

Fenerbahçeli eski futbolcu Serhat Akın, dünyaca ünlü spor giyim markası Hummel’ın Türkiye temsilcisi Akbulut Tekstil'e karşı tazminat davası açtı.

Survivor'a da katılan Serhat Akın’ın tasarladığı boğa logosu ve ismi kullanılarak ürün satışı yapıldığı belirtildi.

Dilekçede şirketin, Akın’ın şöhretinden yararlanarak haksız kazanç elde ettiği öne sürüldü.

Serhat Akın bir süre önce, kendi adını ve tasarladığı boğa figürü basılı tekstil ürünlerinin satıldığını tespit etti. Yaptığı araştırmada, satışların Danimarka merkezli Hummel International’ın Türkiye temsilcisi Akbulut Tekstil AŞ tarafından yapıldığı belirlendi.

'Serhat Akın SS TEE', 'Serhat Akın Shorts' ve 'Serhat Akın Zip Hoodie' adı verilen short, t-shirt ve sweatshirt satışlarının şirkete bağlı mağazaların yanı sıra bir çok e-ticaret sitesi üzerinden de satıldığı belirlendi.

ÖNCE İHTARNAME

Akın, yapılan tespitler sonrası Akbulut Tekstil’e ihtarname çekti. İhtarnamede Akın, haklarının iadesini isterken haksız kullanıma da son verilmesini istedi. Şirket adına cevap olarak gönderilen ihtarnamede olumlu bir sonuç çıkmayınca Akın dava yoluna gitti.

Bin lirası maddi, 20.000 lirası manevi olmak üzere toplam 21.000 TL tazminat talep edilen dilekçede, Akın’a ödenmesi gereken tazminatın yapılacak bilirkişi incelemesi sonrası ortaya çıkacağı kaydedildi.

Öte yandan haberde, konuyla ilgili Akbulut Tekstil yetkililerine ulaşılamadığı da kaydedildi.

Haber Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 13:22
  1. Serhat Akın Shorts
  2. Serhat Akın
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