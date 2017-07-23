Teksas’ta 8 kişi ölü bulundu

ABD’nin Teksas eyaletinin San Antonio şehrinde park halindeki bir römork içerisinde 8 kişi ölü bulundu. San Antonio İtfaiye Şefi Charles Hood yaptığı açıklamada, 30 kişinin yaralı bulunduğunu, 17’sinin durumunun kritik olduğunu ve hastaneye kaldırıldıklarını belirtti. Polis Şefi William McManus ise olay yerine geldiklerinde römorkta 38 kişinin bulunduğunu ifade ederek, ihbar üzerine olay yerine gittiklerini belirtti. Olaya ilişkin araştırmanın sürdüğü belirtildi.