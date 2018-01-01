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Teknoşenlik'ten örnek proje 'Tehlike'nin Farkında Mısınız?'

"TEKNOŞENLİK" projesi kapsamında Ataşehir, Maltepe ilçelerinde başlayan bu proje ile "Tehlikenin farkında mısınız?" uyarısı yapılıyor.

01 Ocak 2018 Pazartesi 14:50

Siber Suçla Mücadele Platformu, Teknovia Proje Medya Sponsorluğunda Bilişim Uzmanı Muhammet Binici ve Sosyal Medya Uzmanı Deniz Unay'ın konuşmacı olarak katıldığı "TEKNOŞENLİK" projesi kapsamında Ataşehir, Maltepe'de başlayan bu proje ile "Tehlikenin farkında mısınız?" uyarısı yapılıyor. Özellikle son dönemde gelişen teknoloji ile birlikte, teknoloji kullanımın 2 yaş'a kadar inmesinin ardından teknoloji bağımlılığı günümüzün en ciddi tehlikesi haline gelmeye başladı. Ayrıca teknolojinin geliştirilmesi ile birlikte geliştirilen oyunlar, yazılımlar ise adeta gizli tehdit ve tehlike içeriyor. 



Siber Suçla Mücadele Platformu kurucusu Bilişim Uzmanı Muhammet Binici'nin başlatmış olduğu bu proje kapsamında "Sosyal Medya'nın Kullanıcılar(İnsanlar) üzerindeki etkileri", "Mobil Yaşam", "Oyunlardaki Gizli Şifreler" konularının işlendiği konferanslarda özellikle son yıllarda teknolojinin doğru kullanılmadığında getireceği hastalıklar, etkilerin yanısıra oyunlardaki bağımlılık ve yönlendirmeler konferans olarak ortaokul ve lise öğrencilerine, rehber öğretmenleri eşliğinde anlatılıyor. Türkiye'de bir ilk olarak başlatılan bu proje kapsamında Ataşehir, Maltepe gibi ilçelerde pilot olarak başlatılan bu projenin önümüzdeki aylarda tüm türkiye genelinde farkındalık oluşturması ve dikkat çekmesi amacıyla konferanslar yaygınlaştırılacak ve "süblimal mesaj içeren, yönlendiren, intihara sebebiyet veren oyun ve yazılımlara karşı" ses getirecek hükümet yaptırımları bekleniyor.



Bilişim Uzmanı Muhammet Binici ve Sosyal Medya Uzmanı Deniz Unay ise gazetemize yapmış olduğu açıklamada; Özellikle globalleşen Dünya'da hızla gelişen teknolojiyi ebeveynlerin takip etmesini zor olduğunu ve yaptıkları araştırma sonucunda intihar, bunalım, depresyon vakalarının arttığını belirttiler ve bu projenin yaygınlaşması için İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile işbirliği yaptıklarını ve desteklerini alarak daha fazla konferans verme imkanı bulduklarını, teknolojinin doğru kullanımı ve tehlikelerine karşı bilgilendirici konferans gerçekleştirdiklerini belirttiler. 



Bilişim Uzmanı Muhammet Binici; etkinlik kapsamında Ataşehir'de Ataşehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Şehit Akın Sertçelik Anadolu İmam Hatip Lisesi, Esatpasa Erkek Anadolu İmam Hatip Lisesi,  Esatpasa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, TEB Ataşehir Ortaokulu, Ali İhsan Hayırlıoğlu Ortaokulu, Dilek Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yenisahra İmam Hatip Ortaokulu, Maltepe'de ise Osmangazi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Orhangazi Erkek Anadolu İmam Hatip Lisesi, Şehit Murat Mertel İmam Hatip Ortaokulu, Şehit Murat Naiboğlu İmam Hatip Ortaokulu, Osmangazi İmam Hatip Ortaokulu, Şehit Sevgi Yeşilyurt İmam Hatip Ortaokulu ve Şehit İlhan Varank Fen Lisesi'nde 2 haftada yaklaşık 10.000 ögrenci 200 öğretmene ulaşılıp konferans verildiği ve Ataşehir ve Maltepe'de ki diğer okullarda konferanslara devam edeceklerini söyledi. Bu proje ile Ataşehir'de 42 ortaokul ve lise, Maltepe ilçesinde 43 ortaokul ve lise'de toplam 80.000 öğrenciye tamamlandıktan sonra, İstanbul'un diğer 37 ilçesinde ve Türkiye genelinde konferanslar verilmesi amaçlanmaktadır. dedi.

Haber Tarihi: 01 Ocak 2018 Pazartesi 14:50
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