Teknosa’ya tüketicilerden iki ödül birden

Teknosa, Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği'nin Akademetre işbirliğiyle her sene gerçekleştirdiği “AVM’lerde Tüketicilerin Beğendiği 1 Numaralı Markalar” araştırması sonucunda, bu yıl da “Teknoloji Perakendeciliği” ve “Anchor Mağaza” kategorilerinin birincisi oldu ve Türkiye’nin en beğenilen markaları arasına bir kez daha adını yazdırdı.

Sabancı Holding’in elektronik perakende sektöründeki öncü markası Teknosa, Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği’nin (AYD) Akademetre işbirliğiyle bu yıl 9’uncusunu düzenlediği “AVM’lerde Tüketicilerin Beğendiği 1 Numaralı Markalar” araştırmasının sonuçlarına göre, “Teknoloji Perakendeciliği” ve “Anchor Mağaza” kategorilerinde bu sene de birincilik ödülüne layık görüldü.

AVM’lerin yer aldığı 14 farklı ilde 1100’e yakın tüketiciyle yüz yüze görüşmeler yapılarak, çekim gücü, itibar etkisi, ayrışma gücü gibi kriterler doğrultusunda belirlenen sonuçların özel bir törenle açıklandığı gecede Teknosa adına ödülleri, İnşaat ve Yatırım Direktörü Cenk Öcal, mağazalarda çalışan satış danışmanları ve yöneticilerden oluşan bir ekiple birlikte aldı.