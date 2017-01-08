Teknolojinin kalbi Las Vegas'ta atıyor!

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ABD’nin Las Vegas kentinde bu yıl 50'ncisi düzenlenen dünyanın en büyük elektronik fuarı CES 2017 (Consumer Electronics Show-Tüketici Elektroniği Fuarı 2017) teknoloji devlerini bir araya getirdi.

Elektronik sektöründe faaliyet gösteren 3 bin 800’den fazla markanın yer aldığı fuar, 150 ülkeden 165 binden fazla katılımcıyı ağırlıyor. Kentteki üç farklı merkezde birden başlayan fuarda birçok ünlü markanın geliştirdiği yeni ürünler meraklılarla buluştu.

Kişisel robotlar, 8K televizyonlar, akıllı ev sistemleri, insansız hava araçları, sanal gerçeklik ve giyilebilir teknoloji ürünleri ile insansız otomobillerin ilgi gördüğü fuara Türkiye’den de bazı marka ve firma temsilcileri de katılıyor.

Firmaların ürünlerini tanıtmak için adeta birbirleriyle yarıştığı CES 2017, renkli görüntülere sahne oluyor.

Özel şov, oturum ve toplantıların yanı sıra 300'den fazla konferansın da yer aldığı fuar, 9 Ocak’ta sona erecek.