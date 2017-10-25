Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Teknolojide günün özeti – 25 Ekim 2017

Teknolojide gün içerisinde yaşanan gelişmeleri sizler için derledik.

25 Ekim 2017 Çarşamba 18:14
Teknolojide günün özeti – 25 Ekim 2017

Teknolojide gün içinde yaşanan gelişmelerde öne çıkan haberler şöyle;

Türkiye’nin yeni arama motoru 'Yaani' tanıtıldı

Türkiye’de yeni bir arama motoru hizmete giriyor. Turkcell tarafından geliştirilen arama motorunun adı ise 'Yaani' oldu.

Toshiba iflasın eşiğine doğru gidiyor

Durumu gittikçe kötüye giden Japon teknoloji devi Toshiba’nın 1 milyar dolar zarar açıklaması bekleniyor.

Araç pencerelerinde de hava yastığı bulunacak

Güney Kore merkezli araba üreticisi Hyundai, araçların güneş pencereleri için hava yastığı üretti.

Türk Telekom rekor kırdı

2017 üçüncü çeyrekte 900 bin net abone kazanımı ile rekor kıran Türk Telekom büyümesini devam ettirdi.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2017 Çarşamba 18:14
  1. teknoloji
    ABD konvoyuna saldırı çok sayıda ölü var
    ABD konvoyuna saldırı çok sayıda ölü var
    Kan terleyen genç kadın hastaneye kaldırıldı
    Kan terleyen genç kadın hastaneye kaldırıldı
    Salondaki ‘Başbakan Meral’ sloganlarına kızdı… Bakın nasıl karşı çıktı
    Salondaki ‘Başbakan Meral’ sloganlarına kızdı… Bakın nasıl karşı çıktı
    İbadi'den Türkiye'ye çağrı
    İbadi'den Türkiye'ye çağrı
    ''YKS İmam Hatiplileri mağdur edecek''
    ''YKS İmam Hatiplileri mağdur edecek''

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 25.10.2017
    AK Parti'de gece yarısı o kente atama
    AK Parti'de gece yarısı o kente atama
    Yeni torba yasasının içinde neler var?
    Yeni torba yasasının içinde neler var?