Teknolojide günün özeti – 25 Ekim 2017

Teknolojide gün içinde yaşanan gelişmelerde öne çıkan haberler şöyle;



Türkiye’nin yeni arama motoru 'Yaani' tanıtıldı



Türkiye’de yeni bir arama motoru hizmete giriyor. Turkcell tarafından geliştirilen arama motorunun adı ise 'Yaani' oldu.



Toshiba iflasın eşiğine doğru gidiyor



Durumu gittikçe kötüye giden Japon teknoloji devi Toshiba’nın 1 milyar dolar zarar açıklaması bekleniyor.



Araç pencerelerinde de hava yastığı bulunacak



Güney Kore merkezli araba üreticisi Hyundai, araçların güneş pencereleri için hava yastığı üretti.



Türk Telekom rekor kırdı



2017 üçüncü çeyrekte 900 bin net abone kazanımı ile rekor kıran Türk Telekom büyümesini devam ettirdi.