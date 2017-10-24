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Teknolojide günün özeti – 24 Ekim 2017

Bugün teknolojide yaşanan önemli gelişmeleri sizler için bir araya getirdik...

24 Ekim 2017 Salı 17:12
Teknolojide günün özeti – 24 Ekim 2017

NASA 'kıyamet senaryolarına' cevap

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA’nın son araştırmasının sonucuna göre, gezegenimize yakın bir mesafeden geçecek meteor sayısı daha önce tahmin edilenden az.

Apple'ın kurucusu Android telefonlar alıyormuş

Apple'ın ortak kurucularından olan Wozniak, deneme amaçlı Android işletim sistemine sahip telefonlar aldığını söyledi.

Yapay zekalı trafik bilgi sistemi geliyor

Japon otomobil üreticisi Toyota şerit odaklı yapay zekalı trafik bilgi sistemini denemeye sunacağını duyurdu.

Drone yolcu uçağına çarptı

Kanada’da inişe geçen bir yolcu uçağına drone çarptı.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2017 Salı 17:12
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