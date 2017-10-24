Teknolojide günün özeti – 24 Ekim 2017
Bugün teknolojide yaşanan önemli gelişmeleri sizler için bir araya getirdik...24 Ekim 2017 Salı 17:12
NASA 'kıyamet senaryolarına' cevap
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA’nın son araştırmasının sonucuna göre, gezegenimize yakın bir mesafeden geçecek meteor sayısı daha önce tahmin edilenden az.
Apple'ın kurucusu Android telefonlar alıyormuş
Apple'ın ortak kurucularından olan Wozniak, deneme amaçlı Android işletim sistemine sahip telefonlar aldığını söyledi.
Yapay zekalı trafik bilgi sistemi geliyor
Japon otomobil üreticisi Toyota şerit odaklı yapay zekalı trafik bilgi sistemini denemeye sunacağını duyurdu.
Kanada’da inişe geçen bir yolcu uçağına drone çarptı.