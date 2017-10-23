Teknolojide günün özeti – 23 Ekim 2017

Gün içinde teknolojide önemli gelişmeler yaşandı. İşte öne çıkan haberler;

Android'deki açıkları bulana Google’dan para ödülü

Akıllı telefon ve tabletlerde kullanılan Android işletim sisteminin uygulamalarındaki açıkları tespit eden araştırmacılar Google’dan para ödülü alacak.

Apple, iPhone 7'nin satışını durdurdu

Teknoloji devi Apple, iPhone 8’lerin satışını arttırmak için iPhone 7 modelinin satışını durdurdu.

Ankara'da Türkiye'nin ilk model fabrikası kurulacak

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Türkiye'nin ilk model fabrikasının Ankara’da kurulacağını açıkladı.

Nokia yeni telefonunu tanıttı

Nokia en ucuz akıllı telefon olması beklenen Nokia 2 modelinin tanıtımını yaptı.

Google yeni ‘internet’ projesini hayata geçirdi

İnternet erişimi bulunmayan yerlere internet götürmeyi hedefleyen Google, test aşamasındaki projesini hayata geçirdi.

Vodafone’dan 5G için büyük adım

GSM şirketi Vodafone, 5G teknolojisi yolunda önemli bir ilke imza attı. Bu kapsamda Vodafone, mevcut 4.5G şebekesi üzerinde gerçekleştirdiği test ile 3.5 GHz spektrum bandının kapsama ve performans etkisini ölçen ilk operatör oldu.

‘Kamikaze drone’lar sahaya çıkıyor

Türk savunma sanayisinin gözbebekleri olarak nitelendirilen ‘kamikaze drone’ların seri üretimine başlandı.